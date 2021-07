Stânga ca dreapta, și dreapta ca stânga

17:40

Autoritățile electorale rusești l-au exclus din cursa electorală pentru alegerile parlamentare din septembrie pe un fruntaș comunist. Pavel Grudinin, care a obținut 12% din voturi la „parlamentarele” din 2018, câștigate de Vladimir Putin, a fost descalificat pentru că are acțiuni într-o companie străină. Grudinin, un fermier bogat, a negat că are avuții în străinătate și a pus descalificarea sa pe seama temerilor puterii de un rezultat bun al partidelor de opoziție, la alegeri. Reuters notează c...