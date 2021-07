Bodyguarzii din România și R. Moldova, printre cei mai buni din lume

14:40

Partidul Acțiune și Solidaritate nu a invitat niciun reprezentant al Platformei DA la negocieri privind o eventuală participare la actul guvernării. Fostul vicepreședinte al formațiunii, Igor Munteanu, se arată sceptic că PAS va veni cu astfel de propuneri atât către formațiunea sa, cât și către ceilalți actori politici, notează IPN. După ce mai mulți agricultori din Republica Moldova au expediat o scrisoare președintei Maia Sandu prin care cer examinarea candidaturii lui Alexandru Slusari la funcția de ministru al Agriculturii, reprezentanții Platformei DA spun că nimeni din formațiunea lor nu a fost abordat de către PAS. „Nici eu, nici colegii mei nu am primit niciun fel de apropo-uri, nu am fost invitați să discutăm astfel de subiecte și bănuiesc că nici nu ar avea sens. Atât de multă putere investită într-un singur partid creează senzația că poate decide singur, unilateral, evitând situațiile în care ar trebui să negocieze cu alți actori politici, mai ales că acești actori au rămas în afara liniei de demarcare”, a spus Igor Munteanu, în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova. Potrivit lui Munteanu, deficitul de cadre ar reprezenta o provocare pentru noua guvernare, în contextul în care vicepreședinții PAS au anunțat că urmează o amplă curățare a sistemului. „Oricare partid, luat individual, nu are suficiente cadre sau persoane cu experiență care să completeze vacumul instituțional existent în Republica Moldova. Am auzit și apelul fruntașilor PAS către diaspora de a reveni la vatră. Puțini vor veni, pentru că salariile sunt puțin atractive, este și o instabilitate politică. Din acest motiv, PAS va trebui să mizeze, în special, pe cei din interiorul țării”, a spus Igor Munteanu. La alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie, Partidul Platforma Demnitate și Adevăr a obținut 1,45% din voturi. După scrutin, președintele și vicepreședinții formațiunii și-au dat demisia, iar noua conducere ar urma să fie aleasă la data de 5 septembrie în timpul Congresului partidului. Articolul PPDA: Nu am fost abordați pentru o funcție în viitorul Guvern. PAS se confruntă cu un deficit de cadre apare prima dată în InfoPrut.