VIDEO // După inundaţiile catastrofale, Germania se luptă cu gunoaiele rămase. Munți de deșeuri formate din mașini de zeci de mii de euro

12:40

Un bărbat din Alaska a fost salvat după ce a supraviețuit atacurilor repetate ale unui urs grizzly. Bărbatul stătea într-o cabană izolată în sălbăticie lipsită de modalități de contact cu restul lumii și era „vizitat” constant de animalul sălbatic, relatează The Guardian. Povestea ca de film a bărbatului a fost relatată prima oară în The New York […] Articolul Un bărbat s-a luptat timp de o săptămână cu un urs grizzly într-o cabană izolată în sălbăticie. A fost salvat din întâmplare apare prima dată în SafeNews.