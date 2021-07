Vaccinul Moderna a fost aprobat de EMA pentru utilizare la adolescenți, de la vârsta de 12 ani

15:20

Alica Schmidt are 22 de ani, din Germania. Superba atletă, despre care s-a scris că este cea mai sexy sportivă din lume, suține The Sun, va concura în ștafeta de mixt de 4x400 al jocurilor, precum și în ștafeta feminină de 4x400 m. De altfel, Alicia are și mulți fani pe Instagram. Sportiva, care are un bronz la Campionatele Europene U23 din 2019, are 1,8 milioane de urmăritori.