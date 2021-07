Tinerii cer noilor deputați soluții la problemele lor și le arată cum vor să fie abordate acestea în Parlament

09:10

Radio Europa Liberă acoperă noul ciclu electoral cu interviuri, comentarii, analize și reportaje video din campania electorală. Odată cu începerea campaniei, Europa Liberă lansează tradiționalul podcast electoral, moderat de Valentina Ursu (de luni până vineri) și Liliana Barbăroșie (sâmbătă). The post Andrei Donică (Speranța-Надежда): cum pot fi „responsabilizați” politicienii; speranțele diasporei cu Doina van Tooren-Rotari appeared first on Moldova.org.