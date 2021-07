Conducerea BERD își dorește să extindă cooperarea cu Republica Moldova, odată cu numirea noului Guvern

15:25

Continuă procesul de admitere la Universitățile din Republica Moldova. În acest an, din cauza pandemiei de COVID-19, depunerea dosarelor are loc online. Oferte destul de avantajoase au toate cele 29 de universități din Republica Moldova, iar viitorii studenți sunt îndemnați să acceseze site-urile oficiale ale universităților pentru a face cunoștință cu detaliile de admitere. Astfel, am discutat cu rectorul Universității de Stat din Tiraspol, Eduard Coropceanu într-un interviu realizat de Dumitrița Purici.