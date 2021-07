Momentul în care un copil, jucându-se cu mingea, a scăpat-o printre vehicule, chiar în fața unui echipaj de patrulare

10:20

(VIDEO) Haz de necaz: Sergiu Tofilat a participat la un show de stand up cu glume despre bătaia de la Jurnal TV Economistul Sergiu Tofilat, membru al formațiunii „Partidul Schimbării”, a evoluat aseară în cadrul unui show de stand up, vorbind despre bătaia din platoul Jurnal TV de la începutul acestei săptămâni. „Eu ca atare sunt membru de partid și trebuie să-mi controlez vocabularul. La emisiunea de marți mi-am folosit tot vocabularul pe jumătate de an înainte. A fost un incident foarte neplăc...