(foto) Contribuie la construcția celui mai mare butoi din lume și pune un sat din Moldova pe harta turismului mondial

15:30

Suntem la mijloc de vară, iar temperaturile de afară ne invită la o limonadă răcoritoare. Tocmai din acest motiv, noi am selectat câteva localuri din Chișinău care servesc limonadă moderat de dulce, sau invers, care propun clienților și clientelor o alternativă deosebită a acestor băuturi citrice. Articolul Best of: dacă viața îți dă lămâi, fă din ele limonadă! Unde în Chișinău găsiți băuturi răcoritoare din citrice apare prima dată în #diez.