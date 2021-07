Roșii din piață sau din supermarket

15:30

Compania de cultivare a căpșunilor HG Eerenburg din Nispen (Olanda) a dezvoltat un vehicul autonom pentru protecția culturilor în tuneluri. Compania de cultivare a căpșunilor a dezvoltat un robot autonom pentru protecția culturilor sub jgheaburi într-o seră cu folie. Este un vehicul autonom care circulă sub jgheaburi care atârnă la 1,25 metri deasupra solului. Vehiculul […] Articolul (VIDEO) AgriTech: Pulverizatorul autonom „se târăște” sub jgheaburi de căpșuni apare prima dată în AgroTV.