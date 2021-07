Completați din timp Fișa epidemiologică și evitați aglomerația la vamă.

11:30

După ce acum o lună, patru minori au vandalizat inscripția „Soroca" de la intrarea în municipiu, părinții acestora au plătit aproximativ 21 mii de lei pentru a o reface. Amintim că cei patru băieți identificați de poliție, a.n. 2002, a.n.1997, a.n. 2002 și a.n. 2004, au filmat momentul vandalizării, iar filmulețul a fost plasat pe