Recolta medie de grâu constituie în acest an circa 4,5 tone per hectar

Producătorii agricoli din Republica Moldova sunt în plin proces de recoltare a culturilor agricole de prima grupă, legume și fructe de vară, iar după două săptămâni de seceriș, în țară se atestă o recoltă medie de grâu de circa 4,5 tone per hectar. Conform informațiilor oferite de subdiviziunile responsabile de sectorul agricol ale consiliilor raionale, […]

