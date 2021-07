Epidemiolog: Să vaccinăm învățătorii cu Johnson & Johnson, are o singură doză; Avem dreptul de a obliga contigentele cu risc

17:50

Mauro Icardi poate reveni în Serie A! Condiția ca AS Roma să facă o ofertă pentru atacantul lui PSG AS Roma, formația preluată în această vară de Jose Mourinho, vrea să se întărească serios în această vară, pentru a ataca o clasare în primele patru din Serie A. După ce a rezolvat transferurile lui Rui Patricio, portarul naționalei Portugaliei, și Matias Vina, fundașul stânga adus pentru a-l înlocui pe Leonardo Spinazzola, accidentat la EURO 2020, AS Roma pregătește și un transfer pentru ofensivă...