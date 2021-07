După temperaturi record, inundații de devastatoare pe coasta Mării Negre din Turcia

16:30

Carabinierul care a împușcat un tânăr în Elizavetovca a fost eliberat sub control judiciar. În noaptea de miercuri spre joi, acesta a fost scos din închisoarea din Bălți sub supravegherea consolidată a poliției. Restricțiile privind circulația în țară au fost aprobate de instanță pentru o perioadă de 60 de zile. Casa unde se află învinuitul, condamnat anterior la 17 ani, iar ulterior eliberat de instanța de apel, se află sub supravegherea poliției.