Diva e divă! Mihaela Rădulescu a schimbat două look-uri total diferite pentru filmările unui nou show (Foto)

15:10

Yulia are o fiică de 4 ani, cu care nu s-a văzut deja de un an de zile. Artista s-a confruntat cu dificultăți din cauza că nu poate obține un certificat ce demonstrează lipsa antecedentor penale. La un post de radio rusesc, Yulia Savicheva a spus că nu și-a văzut fiica de 4 ani, de […] Articolul O perioadă grea pentru artista Yulia Savicheva, acum trăiește doar cu speranța. Nu a mai putut să-și vadă fiica timp de un an de zile apare prima dată în ea.md.