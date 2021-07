Încă un președinte, ținta unei tentative de asasinat. Mai multe persoane, arestate în Madagascar

13:00

Un oraș din sud-estul Turciei a doborât recordul de temperatură al țării. La Cizre s-au înregistrat marți 49,1 grade, potrivit datelor direcției generale de meteorologie. Este cea mai mare valoare măsurată vreodată în Turcia, iar aerul fierbinte le-a provocat dificultăți de respirație locuitorilor, scrie digi24.ro. We have just witnessed Turkey's hottest day in recorded […]