Un „lemnar” din Râșcani, reținut pentru escrocherie; Trăgea pe sfoară mai mulți clienți după ce se vedea cu banii în mână

19:10

Rusia a transferat 21000 de militari ai trupelor speciale în Crimeea, sub pretextul luptei cu inundaţiile Rusia a transferat recent în Crimeea peste 20.000 de militari din trupele speciale, sub pretextul luptei cu efectele inundaţiilor din peninsulă, afirmă Avocatul Poporului din Ucraina. În plus, Federaţia Rusă a început construcţia unei noi facilităţi care să adăpostească 300 de militari în orașul Feodosia, a mai spus oficialul ucrainean, citat de Digi24. Federaţia Rusă continuă să-şi consolid...