Naționala norvegiană de handbal feminin a fost amendată pentru că a refuzat să joace în bikini și a îmbrăcat pantaloni scurți

14:30

Cantitatea de deșeuri electronice generate în lume crește în mod vertiginos de la an la an. Potrivit datelor oficiale, în prezent, acesta este unul dintre fluxurile de deșeuri cu cea mai rapidă creștere. Problema ia amploare și în Republica Moldova, unde, potrivit unor studii, sunt generate anual 10 000 de tone de e-deșeuri. O parte dintre acestea ajunge la groapa de gunoi, provocând eliminarea în aer, apă și sol a unor substanțe chimice periculoase. Deocamdată, în Republica Moldova nu există o fabrică de reciclare a e-deșeurilor, iar sistemele de colectare le exportă în afara țării. Articolul Moldova produce 10 000 de tone de deșeuri electronice pe an. Cele mai utilizate echipamente sunt telefoanele și televizoarele apare prima dată în #diez.