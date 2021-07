Varianta Delta ar putea duce în România la un număr mare de decese și spitalizări. INSP: Reimpunerea restricțiilor nu poate fi exclusă

21:00

Dosarul în care erau vizați deputații Partidului „ȘOR” Marina Tauber și Reghina Apostolova a fost pornit ilegal. Cele două au fost puse sub învinuire cu încălcarea legii și nu au nicio implicare în frauda bancară. Declarațiile au fost făcute de procurorul general Alexandr Stoianoglo la un post privatat de televiziune care a menționat că acțiunile acuzatorilor au fost întreprinse sub influența politicului de atunci. Сообщение Alexandr Stoianoglo: Marina Tauber și Reghina Apostolova au fost reținute abuziv sub influența politicienilor | VIDEO появились сначала на TV6.