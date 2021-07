Anarhie la Copa Libertadores. Jucătorii de la Boca Juniors i-au luat la bătaie pe rivali și au devastat vestiarele

11:20

Explozie a numărului de cazuri Covid în Franţa; „E vorba de o creștere de 150% într-o săptămână” Numărul de infectări cu COVID-19 în Franţa, la ultimul bilanț raportat, a urcat la 18.000 în 24 de ore, în comparaţie cu sub 7.000 în săptămâna anterioară, a anunţat ministrul sănătăţii, Olivier Véran. Acesta susține că această creştere cauzată de varianta Delta este "neobişnuită, 150% într-o săptămână". ''Am cifrele de contaminare din ultimele 24 de ore din ţara noastră. Ieri am ajuns la 18.000 de c...