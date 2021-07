De ce vorbim în somn. Ar putea fi vorba de o problemă de sănătate sau nu

11:20

Greutatea ta se schimbă în mod natural odată ce înaintezi în vârstă. S-ar putea întâmpla să experimentezi fluctuații ale greutății, chiar dacă te alimentezi echilibrat și faci exerciții fizice. De asemenea, s-ar putea să experimentezi kilograme în plus și în minus pe parcursul unui ciclu menstrual. Află în continuare cum și de ce se schimbă greutatea femeilor pe parcursul vieții, care ar fi limita admisibilă de adaos și cum să previi acumularea exagerată a acesteia pe parcursul vieții. Etapele hormonale feminine Pe parcursul vieții, orice femeie parcurge patru etape hormonale: premenopauză, perimenopauză, menopauză și postmenopauză. Premenopauza reprezintă vârsta feminină fertilă. Aceasta începe în pubertate, odată cu primul ciclu menstrual și se sfîrșește odată cu ultimul. În medie, ea durează 30-40 de ani. Perimenopauza semnifică, în termeni generali, „în jurul menopauzei”. În timpul acesteia nivelul de estrogen devine instabil, iar progesteronul scade. O femeie poate păși în această etapă între vârsta de 30 și 50 de ani, însă tranziția propriu-zisă are loc pe la 40 de ani și durează, în medie, în jur de 4-11 ani. Printre simptomele acesteia se numără bufeurile de căldură, dereglări ale somnului, schimbările ciclului menstrual, durerile de cap, schimbările de dispoziție și iritabilitatea, depresia, anxietatea și acumularea kilogramelor în plus. Menopauza se instalează definitiv, atunci când femeia nu a avut menstruație timp de 12 luni. În medie, aceasta se întâmplă la 51 de ani. Până atunci, aceasta se consideră în perimenopauză. Postmenopauza începe imediat după ce femeia trece de 12 luni fără menstruație. Termenul se utilizează adesea împreună cu cel de menopauză. Cu toate acestea, există un șir de schimbări hormonale și fizice care au loc după menopauză. De aceste etape depinde, în mare parte, și greutatea femeii. Cu toate acestea, în cadrul fiecărei perioade greutatea poate fluctua chiar și în lipsa unor schimbări ale regimului de alimentație și a efortului fizic realizat. Fluctuațiile greutății în vârsta fertilă De dimineață până seară și de la o zi la alta, cifrele de pe cântar pot cunoaște mici fluctuații. Fluctuațiile de dimineață până seara Ai putea observa o diferență considerabilă dacă te vei cântări noaptea înainte de somn și dimineața după ce te trezești. Se întâmplă pentru că greutatea poate fi pierdută uneori în timpul nopții, din contul apei, pe care organismul o pierde în timp ce își completează unele procese metabolice. De asemenea, excesul de apă se pierde în urma respirației, transpirației și a urinării. Astfel, pe parcursul zilei, odată cu rehidratarea și consumul alimentelor, care au și ele o greutate anumită, cifrele de pe cântar pot urca. Este recomandat să te cântărești dimineața, deoarece anume în această perioadă a zile cântarul reflectă greutatea corpului, fără adaosul lichidelor și a produselor consumate. Află de ce grăsimea de pe burtă are diferite forme și cum să scapi de ea. Fluctuațiile de la o zi la alta Greutatea corpului poate varia, de asemenea, în funcție de faza ciclului menstrual (menstruație, ovulație sau perioada pre-menstruală) și schimbările hormonale din organism. Majoritatea kilogramelor acumulate sunt provocate, de asemenea, de retenția de lichide. Astfel, te poți aștepta la cele mai mari cifre în primele zile ale menstruației cu micșorarea lor ulterioară spre mijlocul ciclului, odată cu ovulația. Cu toate acestea, schimbările în cauză nu trebuie să fie prea semnificative, de ordinul kilogramelor. Dacă aceasta se întâmplă, ar putea fi vorba de un dezechilibru hormonal. Adresează-te medicului pentru a afla dacă fluctuațiile de greutate sunt un motiv pentru îngrijorare. Schimbările fiziologice din organism Organismul uman este alcătuit din grăsime, țesut lipsit de grăsime (mușchi și organe interne), oase și apă. După vârsta de 30 de ani fiecare dintre noi are predispoziția să piardă țesutul lipsit de grăsime și să acumuleze kilograme în plus, în cazul ambelor sexe. În cazul bărbaților aceasta încetează spre vârsta de 55 de ani, iar la femei continuă până după 65. Greutatea exagerată are tendința să se depună în jurul burții și pe coapse în organismul feminin odată cu debutul pubertății și până la menopauză. După instalarea menopauzei, însă, kilogramele în plus se transformă în grăsimea nesănătoasă de pe burtă, care este asociată cu bolile de inimă și diabetul zaharat. Iată de ce o alimentație echilibrată și mișcarea devin extrem de importante odată cu înaintarea în vârstă. Se poate întâmpla ca persoanele de vârsta a treia să aibă de trei ori mai multă grăsime decât în tinerețe, iar aceasta să se acumuleze în partea centrală a organismului, adică în jurul organelor. Totodată, stratul de grăsime de sub piele devine mai subțire. De asemenea, după vârsta de 30 de ani unele organe, precum ficatul sau rinichii, își pierd din celulele sale. Se întâmplă și în cazul țesutului muscular, proces denumit atrofie. Oasele își pot pierde din mineralele sale, devenind mai puțin dense (patologie denumită osteopenie în stadiile inițiale și osteoporoză - în cele avansate). Odată cu pierderea țesuturilor are loc și reducerea cantității de apă din organism. De ce femeile acumulează kilograme în plus în apropierea menopauzei? În timpul perimenopauzei nivelul progesteronului scade treptat, în timp ce estrogenul fluctuează de la o zi la alta și pe parcursul aceleiași zile. Totodată, la începutul perimenopauzei estrogenul este foarte înalt, ceea ce determină, conform unor studii, acumularea kilogramelor în plus. Ulterior nivelul estrogenului din sânge scade, devenind foarte mic în menopauză. Drept răspuns la fluctuațiile hormonale se intensifică pofta de mâncare și scade senzația de sațietate. Acumularea kilogramelor are loc preponderent în zona burții și este asociată cu pierderea masei musculare. Lucrurile se agravează și prin faptul că majoritatea femeilor, odată cu instalarea menopauzei, devin mai puțin active, ceea ce reduce din consumul de energie și accentuează pierderea masei musculare. Câte kilograme acumulează o femeie odată cu apropierea menopauzei? Se estimează că femeile acumulează în jur de 1-2 kilograme în timpul tranziției la perimenopauză. Cu toate acestea, unele acumulează chiar mai mult, ceea ce este specific femeilor care pășesc în această perioadă cu kilograme în plus. Totodată, acumularea kilogramelor este o parte a îmbătrânirii, indiferent de schimbările hormonale. Alți factori care determină acumularea kilogramelor Adaosul rapid al kilogramelor este caracteristic și pentru femeile însărcinate, odată cu debutul sarcinii. Dezechilibrul hormonilor tiroidieni poate determina, de asemenea, fluctuațiile greutății. Adaosul kilogramelor este un semn al hipotiroidismului (funcția diminuată a glandei tiroide), iar scăderea acestora – al hipertiroidismului (funcția accelerată a glandei tiroide). Masa musculară joacă, de asemenea, un rol important în compoziția corpului și în kilogramele pe care le vezi pe cântar. S-ar putea să observi o cifră mai mare, dacă ai început recent să exersezi mai intensiv decât o făceai până acum. Alte cauze ale fluctuației greutății pot fi diabetul zaharat, depresia, sindromul ovarelor polichistice, sindromul metabolic sau apneea în somn. Cum poți preveni acumularea kilogramelor odată cu vârsta? În vârsta fertilă este foarte important să respecți un regim alimentar echilibrat și să fii activă fizic, iar odată cu apariția neintenționată a kilogramelor, fără vreo schimbare a alimentației, să te adresezi medicului. Importanța acestor factori crește odată cu vârsta. În apropierea menopauzei poți întreprinde următoarele acțiuni pentru a evita acumularea kilogramelor: Redu cantitatea glucidelor consumate. Aceasta te va scăpa de excesul de grăsime în regiunea abdominală. Adaugă fibre alimentare. Consumă mai multe fructe, legume, cereale integrale și leguminoase pentru a spori aportul fibrelor alimentare care măresc sensibilitatea la insulină. Exersează. Te va ajuta să menții masa musculară și să eviți acumularea grăsimii în zona abdominală. Odihnește-te și relaxează-te. Este important să fii echilibrată emoțional și să îți iei orele de somn pentru a ține pofta de mâncare în frâu. Știința somnului - află ce se întâmplă în creier în timpul somnului. Deși multe femei experimentează fluctuații ale greutății pe parcursul vieții, odată ce observi că kilogramele acumulate îți dau bătăi de cap și apar fără vreo schimbare a stilului alimentar, nu ezita să te adresezi medicului după ajutor. Sănătate să aveți! Cuvinte cheie: greutate hormoni greutate femei menopauza Sursa foto: healthline.com Sursa: healthline.com, canyonranch.com, everlywell.com, medlineplus.gov