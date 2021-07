Au fost numite simptomele periculoase după vaccinarea împotriva coronavirusului

00:00

Procurorul general Alexandr Stoianoglo a declarat în cadrul emiisunii ”Puterea a Patra” că nu își va da demisia din funcția pe care o deține. Mai mult decît atît, acesta spune că nimeni nu este în drept să îi evalueze activitatea și să îl demită.„Eu nu am fost numit pe criterii politice. Eu am trecut și am cîștigat consursul elaborat de Guvernul condus atunci de Maia Sandu. Nu e vina mea că nu