Drumul de ocolire a satului Slobozia Mare,Cahul – construit în proporție de 26%

Cel care deschidea ușa era chiar procurorul. Stătea în prag și-i zâmbea. - Ți-am zis că o să vin și am venit. • - Ia loc unde vrei, îl invită Veaceaslav Platon cu un gest larg al mâinii.- Nu am să stau prea mult, i-a spus procurorul, dar totuși s-a așezat într-un fotoliu moale,în care se cufundă ca într-o cadă cu apă.- Vrei ceva?- Nu, mulțumesc.- Te-au filat?- Nu exclud, cu toate că am ieșit pe ușa de serviciu.- Hai să-ți dau măcar un whisky.- Cu gheață.- Sigur.- Veaceaslav, ăștia vor să mă mătr...