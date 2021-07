SOCIOLOG: Sondajele organizate de IPP & Whatch Dog & CBS-AXA au dat cele mai greșite cifre și au favorizat PAS

23:15

Secretarul general partidului PACE (PAS), Nadejda Tatarciuc, face primele declarații de presă, imediat după închiderea secțiilor de votare din Republica Moldova. „Dragi prieteni, am trecut împreună printr-o campanie electorală plină de intimidări, atacuri și presiuni, dar am făcut față, am câștigat respectul cetățenilor și i-am forțat pe oponenții noștri politici să țină cont de Partidul […]