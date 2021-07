Reacția lui Cavcaliuc, la decizia PG de a fi anunțat în căutare: „Vor să distragă atenția de la probleme mai grave”

08:20

Rusia a testat o rachetă hipersonică „capabilă să lovească aproape orice țintă de pe glob și să evite scuturile americane” Rusia a testat o nouă rachetă de croazieră hipersonică „Tsirkon”, luni. Racheta a lovit o țintă terestră după ce a fost lansată din apropierea coastei Mării Barents, la o distanță de peste 350 kilometri, potrivit Digi24. Racheta a fost lansată dintr-o navă care se afla în Marea Albă, a anunțat un amiral rus. #Russia|n Ministry of Defense publishes footage of the next sta...