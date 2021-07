Fotografiile tale pot deveni celebre! Concursul lansat de Serviciul Hidrometeorologic de Stat

16:10

Un restaurant din New York vinde cei mai scumpi cartofi prăjiti din lume la prețul uimitor de 200 de dolari. Restaurantul Serendipity 3, din New York, a stabilit marți un nou record mondial Guinness pentru realizarea celor mai scumpi cartofi prăjiți din lume. Felul de mâncare a fost conceput în cinstea Zilei naționale a cartofilor … Articolul foto | Cum arată o porție de cartofi prăjiți de 200 de dolari, servită de un restaurant din New York. Localul a stabilit un nou record Guinness apare prima dată în ZUGO.