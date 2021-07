Știri NTV Moldova 19 iulie 2021

00:00

Unele benzinării din țară au afișat, astăzi, prețuri mai mari la combustibil. Astfel, benzina cu cifra octanică A95 acum costă 20.20 de lei per litru, cu 17 bani mai mult, iar benzina cu cifra octanică A 98 costă 20.39. • S-a scumpit și motorina cu 5 bani per litru și costă acum 16.50 per litru. Amintim că Agenția Națională de Reglementare în Energetică a modificat, vineri, 16 iulie, metoda de calcul a prețului și a crescut marja comercială pentru importul de combustibil. NTV Moldova...