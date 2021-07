In timp ce autoritatile inaspresc masurile de protectie impotriva COVID-19, moldovenii raman relaxati. Acestia nu mai poarta masti in transportul public, in magazine sau centre comerciale - VIDEO

