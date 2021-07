La Chișinău a fost inaugurat un mural dedicat egalității de gen. Ambasadorul Franței în Moldova: „Am reușit să creăm un spațiu de acțiune cu scopuri ambițioase și cu rezultate concrete”

15:30

Solista, în vârstă de 39 de ani, încă încearcă să scape de sub influența tatăl său. Tutela judiciară a lui Jamie Spears, impusă de 13 ani, distruge viața vedetei. Britney a mărturisit că nu are de gând să mai apară pe vreo scenă, până când nu va fi „liberă". „Cât timp tatăl meu controlează ceea […]