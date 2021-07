O copilă de 11 ani s-a înecat în râul Nistru

08:30

Statele Unite ale Americii (SUA) vor dona Republicii Moldova 500.000 de doze de vaccin anti-COVID-19, a anunţat, vineri, Ambasada SUA la Chişinău. Potrivit sursei citate, vaccinurile Johnson & Johnson sunt produse în SUA şi vor fi distribuite prin intermediul platformei COVAX. Oficialii diplomaţiei americane susţin că primele 150.000 de doze...