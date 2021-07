De luni va fi restricţionat traficul pe traseul Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – Frontiera cu Ucraina

14:50

Unele benzinării din rețeaua Rompetrol au afișat, astăzi, prețuri mai mari la combustibil. Astfel, benzina cu cifra octanică A95 acum costă 20.20 de lei per litru, cu 17 bani mai mult, iar benzina cu cifra octanică A 98 costă 20.39. S-a scumpit și motorina cu 5 bani per litru și costă acum 16.50 per litru.