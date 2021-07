Alimentele care scad nivelul zahărului din sînge

13:00

O rețea de benzinării a afișat astăzi noi prețuri, mai mari, pe panouri, anunță canalul Index.Astfel, benzina cu cifra octanică A95 acum costă 20.20 de lei per litru, cu 17 bani mai mult, transmite Știri.md.Benzina cu cifra octanică A 98 costă 20.21, cu 16 bani mai mult.S-a scumpit și motorina cu 5 bani per litru și costă acum 16.50 per litru.Agenția Națională pentru Reglementare î