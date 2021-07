Slusari – „cel mai iubit dintre pământeni”! Moldova Fruct îi „cere” Maiei Sandu să-i ofere funcția de ministru

12:40

Jeremy Clarkson, Richard Hammond și James May revin cu un nou episod din legendarul show auto „The Grand Tour". Acesta va fi difuzat online în 30 iulie curent. Show-ul The Grand Tour, cu Jeremy Clarkson, Richard Hammond și James May în prim-plan, a revenit în decembrie 2018 pentru a patra serie. Primul episod i-a purtat […]