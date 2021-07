Uniunea Sovietică a cocainei sau cum o anchetă internațională a falimentat în fața unui stat capturat

12:40

Gest disperat: Un bărbat a spart geamul de la Guvern în speranța că va ajunge după gratii; „Nu am casă, dorm ca un sălbatic” Un bărbat fără casă și masă, în vârstă de 37 de ani, a spart azi un geam de la Guvern, în speranța că va ajunge după gratii. La momentul reținerii, bărbatul s-a plâns că nu are casă și doarme sub cerul liber. Totodată el a anunțat poliția că are mai multe dosare, doar că examinarea lor se tergiversează în loc să fie băgat la pușcărie. „Eu am spart geamul pentră că vreau să...