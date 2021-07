LIVE // Ședința Curții de Conturi de examinare a raportului auditului conformității implementării Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile

08:30

Actorul american Joseph Gordon-Levitt, cunoscut pentru producții precum „Latter Days”; „Inception”; „3rd Rock from the Sun”; „10 Things I Hate About You”, și-a îndemnat fanii de pe Facebook să-i trimită fotografii cu peisaje din Republica Moldova. Joseph Gordon-Levitt a scris în postarea de pe Facebook că lucrează la un nou proiect pe site-ul său hitRECord […] Articolul FOTO // Un actor american, interesat de R. Moldova: Recomandările moldovenilor apare prima dată în SafeNews.