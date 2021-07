FOTO IGSU informează populația cu privire la riscurile scăldatului. A fost simulată extragerea unei persoane înecate

22:10

Președintele de onoare al PL, Mihai Ghimpu, este nemulțumit de mărimea pensiei sale și îi cere președintei Maia Sandu să majoreze pensiile, așa cum a promis în campania electorală, informează Realitatea.md. El a recunoscut că are o pensie de 6 mii de lei. „Vreau să am vreo 8 mii, acum am 6 mii. Ce, asta […]