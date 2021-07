Bărbatul care a trecut cu mașina peste trei persoane la o benzinărie, condamnat. Câți ani va petrece după gratii?

12:20

Au început filmările pentru noul „Sex and the City”. Primele imagini cu Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon și Kristin Davis arată câteva secvențe din producția cinematografică. După o îndelungă așteptare, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon și Kristin Davis au început filmările la producția HBO Max And Just Like That, continuarea îndrăgitului serial „Sex and the … Articolul foto | Filmările pentru noul „Sex and the City” sunt în toi. Primele imagini de pe platou apare prima dată în ZUGO.