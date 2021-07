Lotul de vaccin Johnson & Johnson, va ajunge astăzi la Chișinău

13:40

Președintele Partidului Schimbării, Ruslan Codreanu, și-a exercitat dreptul la vot. Acesta susține că a votat pentru ca puterea să fie doar a oamenilor, pentru egalitate de șanse, pentru ca niciun om și niciun sat să nu fie lăsat în urmă, transmite IPN. „Eu am votat cu mândrie și mare speranță! Am votat pentru ca puterea […]