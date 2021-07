Igor Dodon, după închiderea secțiilor de vot: Blocul va avea un rezultat destul de bun

22:30

​​Igor Dodon a participat la deschiderea primei etape a Campionatului de Motocros din Moldova, care se desfășoară la Chișinău. • Liderul PSRM a salutat participanții la acest eveniment din Moldova, Israel, Ucraina și și-a exprimat satisfacția că după perioada grea de pandemie Federația de Motocros are posibilitatea să revină la regimul normal de activitate. "Am mulțumit Federației de Motociclism din Republica Moldova pentru pregătirea la nivel a competiției. Am menționat că susțin această Federa...