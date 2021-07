Votarea cu urna mobilă

12:20

Lucrările de reabilitare a curţilor de blocuri, iniţiate în cadrul proiectului municipal „Curtea Confortabilă”, sunt în toi. Despre asta spune primarul general Ion Ceban, care precizează că actualmente se lucrează în 7 din cele 35 de curţi planificate a fi reabilitate în acest an în toate sectoare capitalei. The post Ion Ceban: Sunt în toi lucrările de reabilitare a curţilor de blocuri first appeared on Accent.