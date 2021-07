Editorialist, despre apelul lui Sandu: Exasperare și slugărnicie - aceasta s-a putut citi printre rânduri

09:30

Constatăm că această campanie electorală s-a produs sub semnul unei masive influențe externe, din păcate occidentale, care a cam terfelit noțiunile de democrație și integrare europeană. Am văzut instituții ale statului care au îngenunchet mult prea ușor în fața acestor forțe cu două fețe dar am consemnat și exemple de demnitate, și indisponibilitate de a face sluj în fața străinilor atît din partea unor instituții cît și din partea unor politicieni. Am înțeles în cadrul acestei campanii că cei care pretind că sînt imaculați și neprihăniți în realitate sînt porniți să comită cele mai sfruntate nereguli. PAS-ului, campion absolut la comportamente inadecvate, i se aplică perfect maxima plahotniucistă – problema nu e că dracul e negru ci că îngerii nu sînt albi.