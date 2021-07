Medicii votează. „Este dureros pentru sistemul medical că avem atâtea persoane neasigurate”

08:50

După cea mai recentă predică a patriarhului tomnatic, reactivat pentru rolul de locomotivă de campanie, m-am convins, a câta oară, că doar fotbaliștii știu să plece la vreme din meserie. Oricât de umplută ar fi perna de notorietate, ea se scofâlcește, se turtește în mod inevitabil. Și nu ar fi o problemă stângăciile gestuale și […]