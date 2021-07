Dominic Fritz:  „duminică, Moldova poate face un pas hotărâtor către Europa”

18:30

Sectorul IT moldovean a devenit o sursă tot mai vizibilă de creștere economică, iar în perioada pandemiei a avut și „cel mai accelerat ritm de creștere” dintre toate sectoarele, conform Ministerului Economiei. Cât de semnificativă este totuși creșterea și ce produce de fapt sectorul IT moldovean? Embed Răspândește Perioada de pandemie, favorabilă industriei IT Embed Răspândește Peste 5 miliarde de lei venituri în anul pandemic 2020, mai mult de jumătate de miliard contribuţii la bugetul de stat,...