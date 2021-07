Echipa Blocului electoral „RENATO USATÎI” și-a exercitat dreptul de vot: am votat pentru un Parlament care va reprezenta interesele cetățenilor

Echipa Blocului electoral „RENATO USATÎI” și-a exercitat dreptul de vot la ora 10:30. “Am votat pentru o nouă Moldovă, pentru un stat de drept, unde se respectă drepturile omului. Am votat pentru un parlament curat, necorupt. Am votat pentru schimbarea în bine a cetîțeanului de rând, pentru resetarea clasei politice, pentru un Parlament care va reprezenta interesele cetățenilor, pentru reforme […] Articolul Echipa Blocului electoral „RENATO USATÎI” și-a exercitat dreptul de vot: am votat pentru un Parlament care va reprezenta interesele cetățenilor apare prima dată în NewsIN.

