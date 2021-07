FOTO | Cetățenii moldoveni din Parma, Italia stau la coadă pentru a vota

19:10

Cu filmul său „Julie” (The Worst Person in the World), regizorul norvegian i-a încântat vineri pe criticii de la Festivalul de la Cannes, schițând un portret al tinerelor femei de azi, într-un rol i interpretat de o actriță care până acum a avut puține legături cu cinematografia, relatează AFP, citat de AGERPRES.