SUA donează Republicii Moldova 500 de mii de doze de vaccin

14:20

Preotul Constantin Necula a vorbit, în cadrul unei conferințe la Jimbolia, despre alegerile parlamentare din Republica Moldova, îndemnându-i pe românii din țară să se roage pentru românii de dincolo de Prut. Astfel, fiind întrebat ce transmite tinerilor din Republica Moldova, ce răspuns ar trebui să dea unor provocări de orientare a destinului Basarabiei in contextul apropiatelor alegeri, Necula a îndemnat „să ne rugăm pentru ei, pentru poporul român de aici și de pretutindeni”. Totodată preotul a remarcat că orice comentariu în acest sens ar putea fi interpretat politic, amintindu-și o situație de acest gen. „Cred că e un moment greu pentru ei, pot schimba destinul Basarabiei, asta e clar, însă orice comentariu ar fi interpretat politic. Am spus la un moment dat că Basarabia este raiul României și am vorbit frumos despre Basarabia, atunci mi-am luat niște înjurături de nu-mi venea să cred! Dar eu chiar cred că Basarabia e raiul României. E parte din noi!”, a menționat Constantin Necula. De asemenea, preotul a mai precizat că ține foarte mult la cetățenii Republicii Moldova plecați peste hotare. „Sunt frumoși tare, să-i vedeți la Liturghie când vin, după cum își fac cruce îi cunoști. Sunt oameni care au înfruntat răul. Noi am început să uităm că am avut răul la noi în casă, am uitat de unde venim. La mesele comune, parohiile comune, părerea mea este că Biserica a făcut deja Unirea cea Mare. Am prins câteva sărbători peste hotare în care românii din România, cu românii din Basarabia și cu cei din Bucovina, Cernăuți, erau cu toții împreună”, a punctat părintele. Referindu-se la o dimensiune europeană a Republicii Moldova, Constantin Necula a subliniat că „nu putem să ne rupem de rădăcinile noastre”. „Iar, în raport cu Republica Moldova, din punctul meu de vedere, suntem într-o perioadă de rugăciune, de maximă rugăciune, dar una din marile probleme pe care le avem la îndemână este aceasta: ce propui oamenilor acestora… ce Europă propunem României astăzi: o Europă a muncii, a solidarității, a respectului pentru muncă, a valorilor?. Da, de acord”, a mai precizat acesta. Amintim că duminică, 11 iulie 2021, în Republica Moldova vor avea loc alegeri anticipate. Articolul Părintele Constantin Necula: Să ne rugăm pentru basarabeni. Basarabia e raiul României. E parte din noi! apare prima dată în InfoPrut.