CSJ a refuzat reducerea numărului de secții de vot pentru transnistreni – vor fi 41. SIS semnalează pericole

Nimic nou sub soare. Ca în fiecare campanie electorală, discutăm iar despre artiștii folosiți de politicieni. Interpreta și compozitoarea Georgeta Voinovan ar fi cântat recent în cadrul unui concert organizat la nordul Republicii Moldova. Și, conform unui afiș electoral, e programată pentru un alt concert pentru vineri, 9 iulie, la Leova. Am stat de vorbă […] Articolul Georgeta Voinovan: „Am un salariu de profesoară, și am copii de întreținut și de hrănit” apare prima dată în Gazeta de Chișinău.