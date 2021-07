Secțiile de votare din raionul Orhei sunt asigurate cu 41 mii de măști pentru alegerile parlamentare de mâine

19:45

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi la ceremonia de transmitere a unui lot de ajutor în valoare de peste 200 de milioane de lei, oferit țării noastre de Guvernul Germaniei, pentru lupta cu pandemia Covid-19. Șeful statului a menționat că acum instituțiile medico-sanitare din țară sunt asigurate cu suficiente echipamente de protecție, iar ...The post Republica Moldova a primit un lot de ajutor de peste 200 mln de lei din partea Germaniei, pentru lupta cu pandemia first appeared on Radio Orhei.