Liderul PSRM a salutat particiăanții primei etape a Campionatului de Motocros

07:30

„Trebuie modificată Constituția. Noi (PSRM-PCRM), vrem să introducem conceptual, 4-5 modificări în Constituție. Noi am avut o masă rotundă la care a participat și Vladimir Voronin pentru că, un an în urmă, pe 28-29 iulie, eu am semnat un decret și am creat o comisie de stat pentru reforma constituțională. Ceea ce s-a întâmplat din 2013, în 8 ani, asta e bătaie de joc de Constituția țării”, a menționat Igor Dodon.În context, Dodon a ținut să prezinte un șir de 4 modificări pe care echipele socialiștilor și comuniștilor ar vrea să le introducă în Constituție:Trebuie să interzicem cetățenia dublă a conducerii de vârf a statului. Președintele țării, în primul rând, nu poate fi cetățean al altor state;Trebuie să vedem ce facem cu statutul deputatului.