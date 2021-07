Igor Dodon s-a întâlnit cu observatorii internaţionali

15:30

Deputatul PSRM, Grigore Novac, l-a îndemnat pe fostul premier, Vlad Filat, încarcerat pentru acte de corupție ”să lase în pace Republica Moldova. Candidatul Blocului electoral al Comuniștilor și Socialiștilor la alegerile din 11 iulie a venit cu acest mesaj după ce Filat a chemat cetățenii să voteze pentru PAS, amintindu-i fostului lider PLDM că el deja ”a fericit” moldovenii când a fost la guvernare prin miliardul furat, concesionarea aeroportului și multe alte fărădelegi. The post Grigore Novac: Am ajuns să o vedem și pe asta, cum coruptul Nr. 1 din Republica Moldova ne îndeamnă să votăm PAS-ul, care în realitate este PLDM first appeared on Accent.