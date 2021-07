VIDEO Vlad Plahotniuc s-a autodistrus, nu înainte de a le-o „trage” americanilor și rușilor, susține Ion Sturza

08:50

Fostul primar al municipiului Chișinău, în prezent lider al Partidului Liberal și candidat la funcția de deputat pe listele AUR, dă lovitura din nou. Fostul edil a fost surprins într-un club/karaoke din capitală în timp ce dansează alături de Vlad Bilețchi, liderul AUR, și alte domnișoare. În club cântă exact același cântec, TENERIFE, prin intermediul […] Articolul VIDEO Tenerife is back in town! Chirtoaca, doar ca fără Herţa and company, dar cu Bilețchi, într-un club de noapte apare prima dată în Realitatea.md.